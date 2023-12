Jensen Huang e il futuro di NVIDIA: 'la nostra missione non è solo produrre GPU'

Poco prima di Natale, il CEO di Intel Pat Gelsinger aveva criticato NVIDIA e il suo CEO Jensen Huang per via di una presunta mancanza di "visione". Nelle scorse ore, quasi in risposta a Gelsinger, Huang ha spiegato che la "missione" di NVIDIA non è quella di costruire GPU. O meglio, non solo!

Durante una cena di gala della Chinese American Semiconductor Professional Association (o CASPA), Jensen Huang ha spiegato che il mondo dell'elettronica sta entrando nell'era dell'IA, stando a quanto riportato da Tom's Hardware. Nulla di nuovo: si tratta di una previsione condivisa da tutti i CEO delle Big Tech su scala globale.

In risposta alla previsione di Huang, un altro partecipante alla cena ha chiesto allora se le architetture GPU resteranno dominanti nel mercato IA in futuro o se verranno implementate delle nuove tecnologie: al momento, NVIDIA domina nel mercato delle GPU per l'IA, ma è possibile che in futuro vengano sviluppati chip completamente diversi dalle schede grafiche e pensati appositamente per l'accelerazione degli applicativi IA. In quel caso, che farà NVIDIA?

Huang ha risposto che "al momento, credo che le schede video continueranno a dominare nel mondo dell'hardware per l'IA anche nel prossimo futuro. Tuttavia, delle buone idee emergono costantemente tra gli sviluppatori. In realtà, se vediamo una buona idea, noi di NVIDIA siamo pronti a cambiare per sostenerla. Non siamo ostinati. L'obiettivo finale della nostra azienda non è quello di costruire GPU CUDA".

Huang ha poi aggiunto che "come forse saprete, la G in GPU sta per "Graphics". Oggi, però, con le GPU facciamo tantissime cose che non riguardano il mondo della grafica. Abbiamo cambiato gli scopi del nostro hardware. Semplicemente non gli abbiamo cambiato nome! Il nostro obiettivo è quello di risolvere quei problemi computazionali che i PC tradizionali non sono in grado di risolvere da soli".