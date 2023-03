Jensen Huang guarda a Intel: le 'fab' americane nel futuro di NVIDIA

Esattamente a marzo del 2022 Jensen Huang spiegò che in futuro NVIDIA si sarebbe potuta affidare a Intel per la produzione dei suoi chip, alimentando gli appassionati per una partnership così assurda eppure non così tanto.

A esattamente dodici mesi di distanza da quelle dichiarazioni, il CEO di NVIDIA è tornato a parlare di questa possibilità, oggi quanto mai concreta.

Il motivo? ChatGPT, naturalmente, e in qualche modo l'intero panorama che si staglia davanti a noi in merito al futuro dell'Intelligenza Artificiale.

I chip di NVIDIA sono notoriamente tra i più utilizzati allo scopo di accelerare modelli di questo tipo, al punto da portare alle prime ipotesi in merito a un possibile shortage delle GPU dovuto proprio a ChatGPT e affini. L'entusiasmo di Huang e soci su questa nuova tecnologia è palpabile, come del resto quello di molte altre personalità di spicco del settore.

Parlando ai microfoni di CNBC, il manager ha risposto a diverse domande in merito al futuro dell'azienda e a come si intenda guardare a lungo termine in questo clima di tensione internazionale, con particolare riferimento a TSMC, chipmaker taiwanese attualmente principale partner di NVIDIA e più grande produttore del mondo: "è imperativo" ha spiegato Huang "che loro investano in diversificazione e sovrapposizione", con sforzi multimiliardari che hanno portato il colosso taiwanese ad avviare la costruzione di nuove filiali tra cui quella in Arizona, in cui si trovano anche le fab di Intel che il CEO di NVIDIA ha indicato come una delle opzioni più papabili per il divenire: "assolutamente si, useremo -la fab situata in - Arizona", rispondendo alla giornalista proprio in merito al chipmaker blu.