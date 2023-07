Jensen Huang e Lisa Su sono cugini: la scoperta sui CEO di NVIDIA e AMD

Il CEO di NVIDIA Jensen Huang è diventato negli ultimi mesi una sorta di "rockstar" del mondo dell'hi-tech, grazie alle sue numerose apparizioni in pubblico e, soprattutto, agli incredibili risultati finanziari della sua azienda. Ma lo sapevate che Jensen Huang è cugino di Lisa Su, la CEO di AMD?

Che Huang e Su fossero in qualche modo imparentati lo si sapeva da tempo, ma nessuno aveva mai scoperto il loro reale grado di parentela: entrambi gli executive sono infatti originari di Tainan, una municipalità sulla costa occidentale dell'isola di Taiwan. Il ricercatore Wu Jia Jin, al termine di una lunga ricerca, ha spiegato il reale grado di parentela tra i due.

In passato, l'unico dettaglio ufficiale sulla parentela tra i due executive è stato rilasciato dalla CEO di AMD Lisa Su, che ha minimizzato il legame con Huang parlandone con il direttore della Consumer Technology Association americana, Gary Shapiro. Su, in particolare, aveva detto che "siamo distanti parenti, qualcosa di piuttosto intricato, come dei cugini di altri cugini".

In realtà, le cose stanno in modo leggermente diverso. la parentela tra Lisa Su e Jensen Huang non è così distante come finora pensavamo, dal momento che Su è la figlia di un cugino diretto di Jensen Huang. Nello specifico, Huang è il figlio della sorella del nonno di Su, i cui genitori sono dunque dei cugini diretti del CEO di NVIDIA. La differenza di una generazione tra i due, nonostante Huang sia nato nel 1963 e Su nel 1969, dipende dal fatto che tra la madre di Huang e il nonno di Su vi fossero 18 anni di differenza, nonostante i due fossero fratello e sorella.

Ciò dipende dal fatto che la madre di Jensen Huang era la dodicesima figlia dei propri genitori, mentre il nonno di Lisa su era il primo. Con una famiglia così grande, non sorprende che i due CEO non si conoscessero così bene tra loro nonostante il grado parentale relativamente ristretto che li unisce. Inoltre, sia la famiglia di Huang che quella di Su si sono trasferite negli Stati Uniti quando i due erano ancora molto piccoli, perciò non è affatto improbabile che i due cugini non si siano mai incontrati prima di diventare CEO di AMD e di NVIDIA.