Jensen Huang fuori di testa: "voglio un film su NVIDIA con Jackie Chan e Taylor Swift"

L'enorme successo commerciale di NVIDIA degli ultimi mesi - tutto legato al boom dell'IA di quest'anno - sembra aver dato alla testa al CEO del Team Verde Jensen Huang, che nelle scorse ore è arrivato a ventilare l'idea di un biopic su di sé con un attore principale d'eccezione: Jackie Chan!

Ovviamente Jensen Huang stava scherzando: non c'è nessun film biografico sul CEO di NVIDIA in lavorazione in quel di Hollywood (per ora, almeno). Durante un'intervista rilasciata a Ryan Patel e rilasciata sul canale YouTube di HP, il Numero Uno del colosso di Santa Clara ha però spiegato che "io e Jackie Chan siamo due gocce d'acqua", aggiungendo che l'attore originario di Hong Kong potrebbe interpretarlo in un eventuale biopic su NVIDIA.

Tuttavia, Huang ha anche aggiunto che "farò da solo i miei stunt", in modo da non impegnare lo specialista del kung-fu cinematografico in azioni troppo pericolose, come l'annuncio di nuovi chip ARM o l'incursione nel settore delle GPU delle criptovalute - che ha lasciato al Team Verde delle cicatrici reputazionali ben più profonde di quelle che potrebbero derivare da un stunt eseguito male.

In ogni caso, l'intervista di HP ha anche rivelato altri dettagli interessanti sulla vita personale di Jensen Huang. Già molti sanno, per esempio, che il CEO di NVIDIA è cugino della CEO di AMD Lisa Su. Forse, però, anche ai fan più accaniti potrebbe essere sfuggito che Jensen Huang ha un tatuaggio a forma di logo di NVIDIA, che ovviamente anche Jackie Chan dovrebbe portare nel suo biopic.

Infine, il big boss del Team Verde ha spiegato che, se mai un film su di lui si farà davvero, le musiche saranno di Taylor Swift, dimostrando che neanche il Numero Uno di una delle più grandi compagnie hi-tech al mondo è rimasto impassibile di fronte al successo della popstar americana. La cantante, infatti, sembra aver fatto breccia nel cuore del manager taiwanese, trapassando da parte a parte la sua iconica giacca di pelle nera.