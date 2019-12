Il jet di un buco nero aiuta a fare luce sui misteri degli ammassi di galassie

Milioni di anni fa, al centro di un ammasso di galassie lontano 15 miliardi di anni luce, un buco nero ha emesso un fortissimo jet di plasma. Il gas caldo si è espanso spingendo via materiale e creando due cavità, con un angolo di 180 gradi. Dalla misura delle cavità possiamo capire l'energia del jet.

In un recente articolo, pubblicato sull'Astrophysical Journal Letters, l'astrofisico Michael Calzadilla e il sui colleghi del MIT hanno descritto l'emissione di plasma nel cluster SPT-CLJ0528-5300. Combinando il volume, la pressione del gas circostante e l'età, i ricercatori sono stati in grado di calcolare l'energia del jet. È una quantità enorme, pari a 1038 bombe nucleari, ed è il più potente jet osservato in una galassia distante.

I buchi neri sono stati sicuramente gli oggetti celesti dell'anno, hanno riempito la cronaca scientifica a partire dalla prima foto mai fatta a questo strano corpo, prima di proseguire è meglio sfatare alcuni miti sui buchi neri grazie al nostro approfondimento.

L'Universo è puntinato di ammassi di galassie, un insieme di centinaia o migliaia di galassie che sono tenute insieme da giganteschi aloni di materia oscura. Al centro di ogni ammasso c'è un buco nero, che alterna momenti di nutrimento, dove mangia il plasma delle galassie, e fasi di "outburst", dove emette dei fortissimi jet di plasma. "Questo è un caso estremo della fase di outburst," dice Calzadilla sulla loro osservazione di SPT-CLJ0528-5300. Anche se questa emissione è avvenuta milioni di anni fa, prima che si formasse il sistema solare, la luce ci ha impiegato 6.7 miliardi di anni per viaggiare dal cluster fino alla Terra.

Poiché gli ammassi di galassie sono ricchi di gas, le precedenti teorie prevedevano che, una volta che questo si fosse raffreddata, il cluster dovrebbe entrare in una fase di intensa formazione stellare. Tuttavia i cluster non sono freddi come prevedono le teorie e nessuno ha osservato un tasso così alto di creazione di nuove stelle. Qualcosa impedisce al gas di raffreddarsi completamente. La colpa, secondo questo studio, potrebbe essere dei buchi neri supermassivi e dei loro jet di plasma, che sono in grado di riscaldare il gas negli ammassi di galassie e rallentare la formazione stellare.

I buchi neri erano già dei sospetti per una bassa formazione stellare, sopratutto per il cattivo meteo galattico che possono generare, ma Calzadilla è i suoi colleghi potrebbero aver trovato la soluzione ad uno dei misteri che circondano questi strani oggetti che sono gli ammassi di galassie: la scarsa produzione di stelle.