Questo è stato il jet da combattimento più veloce di tutti i tempi

Parlando di jet più veloce della storia, c'è solo un campione indiscusso: l'X-43 della NASA, l'aereo che ha infranto ogni record precedente raggiungendo la stupefacente velocità di Mach 9.6. Questo velivolo sperimentale, frutto del programma Hyper-X del valore di 230 milioni di dollari, ha aperto nuovi orizzonti del volo ipersonico.

Lanciato da un B-52, l'X-43 ha dimostrato che le barriere della velocità possono essere non solo raggiunte ma superate, anche se i suoi voli, benché brevi, si sono conclusi con un tuffo nell'oceano. Nonostante il dibattito su se possa essere classificato come un jet da combattimento, data la sua natura sperimentale e senza pilota, l'impatto militare delle sue prestazioni è innegabile, posizionandolo al vertice come il jet più rapido mai costruito (e ci stanno riprovando).

Segue nella sua scia il North American X-15, un altro progetto pionieristico di NASA e Forza Aerea degli Stati Uniti, che ha visto voli a velocità superiori a Mach 6, portando l'umanità più vicina che mai ai confini dello spazio. E non si può dimenticare il leggendario SR-71 Blackbird, l'aereo da ricognizione che durante la Guerra Fredda ha dimostrato che la velocità è la migliore difesa, volando a Mach 3.30 ad altitudini che sfioravano lo spazio.

Questi giganti del cielo, insieme ad altri come l'X-2 Starbuster e i temibili MiG sovietici, hanno tutti contribuito a plasmare il panorama dell'aviazione moderna, inseguendo l'obiettivo di volare sempre più veloce e più alto. La loro eredità vive nei musei e nella continua ricerca di superare i confini di ciò che è possibile,

Su Apple USB-C Power Adapter 20W White è uno dei più venduti di oggi.