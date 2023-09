Jet lag: una nuova ricerca spiega come combattere il mal di fuso orario

Chi ha preso un volo intercontinentale sa bene quanto possa essere fastidioso il jet lag. Si tratta di una vera e propria condizione clinica, capace di rovinare una vacanza o rendere un viaggio di lavoro ancora più pesante. Ma se vi dicessi che possiamo fare qualcosa per limitarlo?

Ognuno di noi ha molti orologi interni, presenti in quasi tutte le cellule e i tessuti del nostro corpo. Se inviamo segnali sbagliati a questi luoghi, gli orologi si sfasano. Ad esempio, se si va in un posto caldo quando il corpo è in modalità invernale, il nostro corpo fatica a rispondere correttamente e iniziano i problemi. I sintomi più comuni sono la stanchezza o l’insonnia ma in alcuni casi si possono avvertire anche forti emicranie.

Ma come fare a risincronizzare i nostri orologi interni? Alcuni scienziati hanno cercato di rispondere a questa domanda elaborando un modello matematico che simula il naturale ritmo circadiano. Gli scienziati hanno poi inserito fattori di disturbo, come l’alterazione dei livelli di luce ambientale, per vedere come il sistema si sbilancia e quali fattori lo peggiorano.

Il team ha scoperto che il segreto per combattere il jet lag è nell’alimentazione. Secondo la ricerca pubblicata sulla rivista Chaos, è fondamentale fare una colazione abbondante ed evitare assolutamente pasti notturni. Allineando il nostro stomaco agli orari del posto in cui siamo, anche tutti gli altri orologi interni tenderanno ad adattarsi alla nuova routine e torneremo a svegliarci al mattino e a dormire di notte.