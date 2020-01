Jigglypuff diventa uno speaker Bluetooth, pronti ad ascoltare la sua ninna nanna?

State cercando uno speaker Bluetooth particolarmente originale? Beh, allora la notizia di oggi potrebbe fare per voi. Infatti, un Jigglypuff selvatico è stato avvistato nelle stanze di test della FCC mentre era intento a cantare la sua ninna nanna.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e da Polygon, ThinkGeek, marchio di GameStop, sta per portare sul mercato australiano uno speaker Bluetooth che ha le sembianze del succitato Pokémon. Il prodotto sembra già essere disponibile per il preordine al prezzo di 58 dollari. Non è ancora chiaro se l'altoparlante verrà venduto anche da noi.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, troviamo il supporto al Bluetooth 5.0, una batteria da 2000 mAh (l'autonomia stimata va dalle 4 alle 10 ore, a seconda dell'utilizzo del dispositivo), una porta microUSB standard per la ricarica e un jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Non sembrano mancare anche dei pulsanti fisici per gestire il volume e la riproduzione dei brani. Insomma, tutto pare essere al suo posto e si tratta sicuramente di un prodotto che attirerà l'attenzione degli appassionati dell'universo dei Pokémon.

Se siete particolarmente curiosi, vi consigliamo di consultare il manuale ufficiale multilingua (inglese e francese) del dispositivo. Chiaramente, stiamo parlando di un prodotto ufficiale su licenza.