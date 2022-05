Saul Goodman, in Better Call Saul e Breaking Bad, è uno psicopatico?

È facile diagnosticare una psicopatia ad un soggetto che compie brutte azioni; tuttavia, una persona che fa cose cattive non la rende psicopatica o sociopatica. Sia in Breaking Bad che in Better Call Saul ci viene mostrato che chiunque, spinto dalle circostanze, è in grado di compiere scelte moralmente ed eticamente incondivisibili.

Non è un disturbo mentale, è la condizione umana.

Jimmy è un bugiardo, un truffatore, un gaudente, questo è vero. In genere è piuttosto egocentrico e non ha mai avuto un forte senso dell'etica. Questi sono tutti “difetti” che sembra aver sviluppato durante la sua infanzia e non sembrano migliorare con l’avanzare dell’età.

Certo, è un personaggio totalmente immorale. Ma, in quei momenti di solitudine e onestà, sappiamo tutti che non c’è niente di psicopatico in lui. Egli ha una coscienza, sebbene sorretta da un’etica fin troppo flessibile, che più volte si palesa allo spettatore: se qualcuno finisce nei guai o verte in una condizione disperata, in modo chiaro e ovvio, lo vediamo divorato dai suoi pensieri. Egli fa di tutto, anche andando incontro a rischi o problemi personali, per non ferire le persone che lo circondano. La sua morale, cattiveria dopo cattiveria, si erode sempre di più, ma di fondo questa è indubbiamente presente.

Ciò che affascina del personaggio è il suo perenne stato di gimmick: l’apparire perennemente superficiale, contrapposto alla sincera preoccupazione verso le altre persone, costituisce un chiaroscuro molto complesso, in relazione al contesto criminale in cui si muove il personaggio.

Egli nega, cerca di nascondere di essere colpito dinanzi alla sofferenza delle persone. Lo vediamo scoppiare piangere quando scopre che una vecchia signora, che conosceva per puro caso, era morta. Ci sono esempi più eclatanti che manifestano l’umanità di Saul Goodman, ma eviteremo di fare spoiler colossali. Il punto dove si vuole andare a parare è che la perdita della connessione umana lo colpisce davvero. Le sue relazioni sono reali e prova empatia per l’altra persona.

