Joe Biden sui 3 oggetti non identificati abbattuti: 'non abbiamo idea di cosa siano'

In seguito alla questione del pallone cinese negli Stati Uniti, questi ultimi hanno abbattuto anche 3 oggetti non identificati. Il Presidente Joe Biden, però, ha appena dichiarato pubblicamente che non si è ben capito di che cosa si tratti effettivamente.

A tal proposito, come riportato dal Wall Street Journal, in alcune dichiarazioni ufficiali rilasciate nella serata italiana del 16 febbraio 2023 è stato spiegato che i succitati oggetti non identificati, abbattuti in America del Nord, non sembrano essere legati alla Cina. Tuttavia, sempre nell'ambito del suo discorso, Biden ha anche fatto riferimento al fatto che non è ben chiaro al momento di cosa si tratti.

L'abbattimento è insomma avvenuto per "abbondanza di cautela". In ogni caso, sono state chiaramente effettuate alcune ipotesi in merito a ciò di cui potrebbe trattarsi. Il tutto spazia da strumenti associati a non meglio precisate aziende private fino a qualcosa di legato ad attività ricreative o di ricerca scientifica.

Insomma, potrebbe essere un po' di tutto e per il momento non ci sono maggiori informazioni in merito, come indicato anche dall'ANSA. Ricordiamo, per il resto, che gli abbattimenti sono avvenuti la settimana scorsa per via di "un rischio per il traffico aereo". Tra l'altro, nel suo discorso, Biden ha indicato di voler continuare a mantenere attive le comunicazioni con la Cina, pur sottolineando di voler stabilire "nuovi parametri" per quel che riguarda l'identificazione degli oggetti volanti, così come di voler dare ordine di abbattimento per ogni oggetto non identificato che potrebbe rappresentare un rischio per gli Stati Uniti d'America.