Joe Biden come Trump: aggiunte 10 aziende cinesi nella black list, ma non per spionaggio

Gli inserimenti continui di aziende cinesi nella black list statunitense del Dipartimento del Commercio da parte dell’ex Presidente Donald Trump ora hanno un seguito con Joe Biden, l’attuale Presidente degli Stati Uniti. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di introdurre 10 aziende del Dragone nella lista nera, ma non per motivi di spionaggio.

Stando a quanto riportato in esclusiva dall’agenzia di stampa Reuters, l’amministrazione Biden sta per ufficializzare l’aggiunta di 10 compagnie cinesi nella black list in questione per “violazione dei diritti umani” e “sorveglianza con prodotti ad alta tecnologia” nella regione occidentale dello Xinjiang, dove è tristemente nota la presenza e repressione della popolazione uigura. Anzi, una delle fonti contattate da Reuters ha affermato che il Dipartimento del Commercio prevede di aggiungere ulteriori società nel corso dei prossimi mesi.

I nomi non sono noti e sia la Casa Bianca che il Dipartimento del Commercio non hanno rilasciato commenti in materia, però il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha dichiarato quanto segue, respingendo le accuse di genocidio e lavoro forzato nello Xinjiang: “La parte cinese adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare i legittimi diritti e interessi delle aziende cinesi e respingerà i tentativi degli Stati Uniti di interferire negli affari interni della Cina”. Secondo il governo cinese, le politiche nella regione dello Xinjiang sarebbero “necessarie per eliminare i separatisti e gli estremisti religiosi che hanno pianificato attacchi e suscitato tensioni tra gli uiguri di etnia per lo più musulmana e gli Han, il più grande gruppo etnico della Cina”.

Si tratta dunque di un inserimento nella black list per questioni umanitarie e non di questioni legate a presunto spionaggio nel territorio degli Stati Uniti, motivi completamente diversi rispetto a quelli del tycoon Donald Trump ma che sono più che sufficienti all’amministrazione Biden per agire con decisione contro la Cina.

In compenso, lo stesso Biden ha annullato il divieto di uso di TikTok posto da Trump, confermando comunque che valuterà ancora i possibili rischi lato sicurezza.