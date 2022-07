Joe Biden conferirà la più alta onorificenza civile USA a Steve Jobs

Sono passati più di 10 anni dalla scomparsa di Steve Jobs, compianto cofondatore di Apple. Eppure, quanto lasciato dal genio creativo statunitense continua a ravvivare le giornate di innumerevoli persone, facendo vivere lo spirito di Jobs ogni giorno. Non sorprende, dunque, che Joe Biden abbia deciso di conferire una medaglia postuma a Steve Jobs.

L'annuncio è stato effettuato nella giornata del 1 luglio 2022 mediante il portale ufficiale della Casa Bianca: il Presidente in carica degli Stati Uniti d'America conferirà la prestigiosa Presidential Medal of Freedom al cofondatore di Apple. La cerimonia, che si terrà il 7 luglio 2022, vedrà anche altri 16 grandi nomi legati agli USA ricevere l'award, che ricordiamo rappresenta la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti d'America. Per intenderci, è conferita a "individui che hanno dato un contributo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace mondiale o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati".

: ci sono infatti anche John McCain (veterano della guerra del Vietnam e senatore) e Richard Trumka (segretario generale dell'AFL–CIO dal 1995 al 2009). Durante la cerimonia verranno inoltre premiate grandi personalità come Simone Biles (ginnasta statunitense 25enne). Insomma, i grandi nomi che riceveranno la Presidential Medal of Freedom non mancano di certo.

Per quel che riguarda Steve Jobs, si legge: "è stato cofondatore, amministratore delegato e presidente di Apple, Inc., CEO di Pixar e ha ricoperto un ruolo di primo piano presso la Walt Disney Company. Visione, immaginazione e creatività hanno portato a invenzioni che continuano a cambiare il modo in cui il mondo comunica, oltre a trasformare industrie come quelle di computer, musica, cinema e wireless".

Insomma, Steve Jobs verrà ricordato ancora una volta in grande stile. A tal proposito, potreste voler leggere la nostra intervista al terzo fondatore di Apple Ronald Wayne, in cui si è inevitabilmente fatto riferimento anche ad alcuni ricordi legati a Jobs.