Joe Biden incontrerà Tim Cook, Andy Jassy e Satya Nadella? I rumor

I meeting tra alte cariche del Governo e principali figure del mondo tech attirano sempre particolarmente l'attenzione. In questo contesto, non sono in pochi coloro che si chiedono se effettivamente Joe Biden stia per incontrare Tim Cook, Andy Jassy e Satya Nadella, come si sta vociferando sempre più insistentemente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, presto il Presidente degli Stati Uniti d'America potrebbe incontrare i CEO di Apple, Amazon e Microsoft. L'indiscrezione originale è stata lanciata da Bloomberg: a quanto pare, al meeting sarebbero state invitate anche le alte cariche di Alphabet Inc (Google), Southern Co, International Business Machines Corp e JPMorgan Chase & Co.

In ogni caso, ad attirare l'attenzione degli appassionati del mondo tech è sicuramente la presenza di alcune delle figure di spicco del settore. Infatti, ricordiamo che si sta facendo riferimento a nomi del calibro di Tim Cook, che tra l'altro, stando anche a quanto riportato da MacRumors, il 24 agosto 2021 "festeggia" 10 anni come CEO di Apple.

Ricordiamo inoltre che Andy Jassy ha da poco preso il posto di Jeff Bezos come CEO di Amazon, mentre Satya Nadella è ai vertici di Microsoft dal 2014. In ogni caso, per il momento non ci sono informazioni ufficiali in merito a chi incontrerà Joe Biden nel tanto vociferato presunto meeting legato alla cybersecurity, ma sembra proprio che a breve dalle parti della Casa Bianca potrebbero passare un bel po' di figure di spicco del settore tech.