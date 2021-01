Joe Biden riporta gli USA negli accordi per il clima di Parigi: è ufficiale

Nel suo primo giorno da Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden non ha solo giurato ma ha anche firmato ben 17 ordini esecutivi nello Studio Ovale della Casa Bianca. Uno di questa riguarda, come ampiamente promesso in campagna elettorale, gli accordi per il clima di Parigi.

Biden infatti ha firmato l'ordine esecutivo che fa rientrare il paese nell'accordo per salvare il pianeta. Si tratta di un cambio di rotta significativo dal momento che lo scorso Novembre Donald Trump li aveva portati fuori, scatenando le proteste di ambientalisti.

Il clima rappresenterà uno dei punti su cui Biden vuole puntare in maniera importante nel corso della sua amministrazione, insieme alla lotta al Coronavirus e alla crisi economica. Nel suo discorso infatti il neo presidente aveva parlato di "un grido sopravvivenza che viene dal pianeta stesso", riferendosi alla decisione che poi avrebbe formalizzato qualche ora dopo con la firma.

L'accordo per il clima, firmato nel 2016, prevede che i paesi membri adottino misure incrementali per combattere il cambiamento climatico, con l'obiettivo di prevenire il riscaldamento globale che ormai ha superato quota due gradi Celsius.

Proprio di recente sono arrivati alcuni studi della NASA e NOAA che hanno certificato come la temperatura del pianeta sia più alta che mai.