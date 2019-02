Joe Pesci reagisce allo spot di Google Assistant su 'Mamma ho perso l'aereo' (video)

Ricorderete sicuramente lo spot di Google Assistant che cercava di immaginare come sarebbe stato "Mamma ho perso l'aereo" al giorno d'oggi. Ebbene, quel video promozionale, pubblicato lo scorso dicembre, è arrivato direttamente a Joe Pesci: ecco come ha reagito il noto attore statunitense.

In particolare, come potete vedere nel video presente qui sopra, pubblicato dal canale YouTube ufficiale di Google, la società californiana ha deciso di far vedere lo spot dell'assistente vocale a Pesci, che nel film originale interpretava uno dei due ladri che volevano derubare la casa dei McCallister.

L'attore sembra essere piuttosto contento di esserci anche lui e in linea generale l'operazione marketing effettuata da Google sembra aver funzionato molto bene. Infatti, il video originale, che potete vedere qui sotto, ha nel frattempo raccolto oltre due milioni di visualizzazioni e quasi 25.000 mi piace. Chiaramente, con il nuovo video, la società californiana sta cercando di far leva su uno dei fenomeni mediatici attualmente più diffusi su YouTube, ovvero quello delle "reaction" ("reazioni").

Il filmato originale riprendeva una delle scene iniziali del film, in cui McAllister si ritrovava solo a casa dopo aver perso l'aereo per la Florida, con cui sarebbe dovuto andare insieme alla famiglia per le vacanze di Natale.

Nello spot però il ragazzo non era completamente solo: a fargli compagnia c'era l'assistente vocale Google Assistant, con cui interagiva tramite diversi dispositivi. Era anche presente la scena in cui Kevin per spaventare i ladri manda a tutto volume l'audio di una scena d'omicidio, solo che questa volta ad avvisarlo che c'è qualcuno alla porta ci ha pensato Assistant.