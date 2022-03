Joe Rogan si è offerto per allenare Elon Musk per il combattimento con Putin

Nei giorni immediatamente successivi all’inizio della guerra in Ucraina, Elon Musk ha sfidato Vladimir Putin in un duello a mani nude. Ebbene, a quanto pare il CEO di Tesla e SpaceX ha anche un trainer d’eccezione: Joe Rogan.

A confermarlo è lo stesso commentatore dell’UFC e podcaster, nel corso dell’ultima puntata del suo “The Joe Rogan Experience”, il controverso podcast che è stato oggetto di critiche da parte diNeil Young che ha lasciato Spotify a causa delle presunte teorie no vax del programma.

Rogan, nel corso della puntata pubblicata lo scorso 22 Marzo, ha svelato di aver contattato Musk e di avergli proposto di allenarlo per l’improbabile sfida con il presidente della Federazione Russa.

“Elon Musk vuole combattere a mani nude con Putin, hai visto?” ha chiesto Rogan al suo ospite, il comico australiano Monty Franklin. “Gli ho offerto i miei servizi. Gli ho mandato un messaggio per propormi come allenatore. Gli ho detto che organizzerò tutto il suo percorso di allenamento, se dovesse combattere con Putin. Sarebbe davvero epico”.

In risposta a Franklin, che ha chiesto a cosa potrebbero sfidarsi Musk e Putin, Rogan ha risposto senza esitazioni: “direi arti marziali, qualcosa tipo MMA. Non boxe”.

Su chi vincerebbe, Rogan non si è sbottonato: “Musk è un uomo molto grande, non è piccolo. Putin è più piccolo di me. Musk in passato a quanto pare ha combattuto qualche incontro con un lottatore di sumo campione del mondo per divertimento, ma si è fatto male al collo ed è stato costretto ad abbandonare il ring. Ma ha sconfitto altri lottatori di sumo campioni del mondo” ha affermato il comico riferendosi ad alcuni aneddoti che gli ha raccontato Musk.

A dispetto di quella che sembrava una provocazione, Mosca ha risposto alla sfida lanciata da Elon Musk a Putin.