Joe Rogan e la puntata del podcast generata totalmente dall'IA

È da un po' di tempo che non si fa riferimento a livello mainstream al controverso podcast di Joe Rogan. Tuttavia, è adesso giunto il momento di tornare a trattare quest'ultimo per via di una questione non di poco conto legata al mondo dell'intelligenza artificiale. Infatti, è stata pubblicata una puntata del podcast realizzata dall'IA.

Sì, avete capito bene: come riportato anche da SlashGear, nonché come fatto notare dallo stesso Joe Rogan su Twitter, nella giornata del 4 aprile 2023 è stato pubblicato su YouTube un video, che al momento in cui scriviamo conta più di 300.000 visualizzazioni, in cui si può ascoltare una fantomatica conversazione tra Rogan e Sam Altman, CEO di OpenAI.

Peccato che questi due non si siano mai effettivamente seduti a un tavolo per avere una conversazione. Tutto è infatti stato generato a partire da ChatGPT, per un "episodio" che cerca di emulare per quasi un'ora quanto avviene usualmente nel podcast di Joe Rogan. Non c'è solamente il testo di mezzo, visto che nel fantomatico "episodio" si cerca di riprodurre anche le voci di Rogan e Altman, così come c'è persino un brano di Eminem riprodotto mediante un tool di intelligenza artificiale.

Ciò che è stato fatto è dunque simulare una falsa conversazione sull'IA, sfruttando totalmente strumenti di intelligenza artificiale. Non c'è un video, visto che ciò che si alterna a schermo sono immagini delle due personalità coinvolte. Inoltre, un orecchio attento può facilmente comprendere che non si tratta di una conversazione reale. Tuttavia, quanto pubblicato su YouTube non sta di certo passando inosservato e sta alimentando ulteriormente le discussioni relative al potenziale uso improprio dell'intelligenza artificiale.