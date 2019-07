John Cena rilancia l'iniziativa del gelataio stanco degli influencer di Instagram

Vi ricordate l'iniziativa lanciata da un gelataio chiamata "Gli influencer pagano doppio"? Ebbene, a quanto pare anche la star della WWE John Cena non ne può più di certi atteggiamenti delle star del Web.

Infatti, il noto wrestler ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram la foto del gelataio, diventata ormai simbolo delle "proteste" contro gli atteggiamenti inopportuni da parte di alcuni influencer. In particolare, vi ricordiamo che il gelataio coinvolto è Joe Nicchi, gestore del camioncino ambulante chiamato CVT Soft Serve, che vende coni, coppette e altre prelibatezze. Tuttavia, Nicchi è in realtà anche un attore conosciuto soprattutto grazie ai film "Protecting the King" e "The Seduction of Dr. Fugazzi".

L'obiettivo dell'iniziativa di Nicchi, che si propone di far pagare il doppio agli influencer che si recano al suo camioncino, è quello di mettere fine alle numerose richieste ricevute dal gelataio durante l'orario lavorativo. Infatti, stando a Nicchi, numerosi personaggi più o meno famosi del mondo del Web avrebbero chiesto del gelato gratis in cambio di pubblicità tramite una foto da pubblicare su Instagram. In particolare, l'assistente di un noto attore avrebbe chiesto a Nicchi del gelato gratis per il suo assistito e per tutta la troupe e il cast di un film in cambio di uno scatto.