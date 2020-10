John McAfee arrestato in Spagna per evasione fiscale e frode

Il Dipartimento di Giustizia Americano ha annunciato che John McAfee è stato arrestato in Spagna per evasione fiscale. L’ex candidato alle Presidenziali USA nel 2016 dovrà rispondere per i reati commessi tra il 2016 ed il 2018, quando non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi nonostante gli ingenti guadagni.

Nello specifico, nel documento si legge che nel periodo in questione McAfee ha “guadagnato milioni di entrate dalla promozione di criptovalute, consulenze, la vendite dei diritti per la realizzazione di un documentario sulla sua vita e vari talk”.

Parallelamente, nelle stesse ore la SEC (Securities and Exchange Commission americana) ha accusato McAfee di aver alterato sette ICO tra il 2017 e 2018, attraverso i propri account social che gli avrebbero permesso di ricevere 11,6 milioni di Dollari e 11,5 milioni in criptovalute. Nel documento, però, la SEC non ha svelato di quali società si sia trattato.

Guai anche per la guardia del corpo di McAfee, Jimmy Watson, che è stata accusata di aver aiutato John a trasferire le monete virtuali ed a convertirle in denaro contante.

Qualche anno fa abbiamo dedicato uno speciale alla vita di John McAfee, ma ai numerosi episodi si è aggiunto l’arresto in Norvegia della scorsa estate quando indossava un tanga al posto di una mascherina facciale.