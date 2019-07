John McAfee è scomparso, il manager: 'pronti a pubblicare il suo dossier'

Il guru dell'informatica, candidato alla presidenza degli USA ed ex latitante accusato di omicidio John McAfee è sparito. I suoi collaboratori non lo sentono da giorni, e si sospetta che sia stato arrestato o che sia morto. Il manager minaccia di pubblicare un database con informazioni compromettenti sui suoi nemici, incluso il Governo americano.

John McAfee si è candidato alle presidenziali del 2020, ma sta facendo campagna politica dall'estero. Questo perché è accusato di evasione fiscale. È proprio il manager della sua campagna politica ad aver lanciato l'allarme: l'imprenditore è scomparso, nessuno ha più notizie, e ora si pensa al peggio.

McAfee, che dai tempi delle accuse di omicidio in Belize ha sviluppato una discreta paranoia, aveva promesso che se gli fosse successo qualcosa —leggasi, se gli USA avessero osato arrestarlo—, avrebbe pubblicato un dossier contenente informazioni estremamente riservate su diversi funzionari degli Stati Uniti.

Rob Benedicto Loggia-Ramirez ha usato l'account twitter di John McAfee per avvertire il mondo che è pronto a sganciare la bomba nucleare. "Ho ottimi motivi per sospettare che McAfee sia in stato d'arresto", ha detto.

"Se John non si farà vivo nemmeno per il prossimo check-in, inizieranno a muoversi ingranaggi che non sarò più in grado di fermare". Vale a dire? "John ha informazioni segretate che sono state consegnate a diversi individui sparsi per tutto il mondo. Non conosco né le loro identità, né la loro posizione. Se John non riappare, loro divulgheranno il payload".

"Questa non è una mossa pubblicitaria", ha poi scritto. Come a dire, le cose sono serie.