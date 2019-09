John McAfee sponsorizza, a modo suo, un casinò online basato sulla blockchain

Bentornati alla serie TV "John McAfee e la sua vita pazzesca". In questa puntata, come sempre piena di colpi di scena, l'eccentrico padre dell'omonimo antivirus riesce ad attirare di nuovo l'attenzione del pubblico e la capitalizza sponsorizzando un casinò online basato sulla blockchain. Scacco matto, amici.

Tornando seri per un momento, quella che potete vedere qui sopra è veramente l'immagine promozionale utilizzata da John McAfee per sponsorizzare un casinò su Twitter. Ovviamente, il metodo utilizzato per promuovere questo progetto ricalca in pieno la personalità del padre dell'antivirus McAfee, che negli ultimi anni ha vissuto una vita piuttosto controversa e piena di "colpi di scena".

Giusto per citarne alcuni, recentemente McAfee ha dichiarato di essere stato localizzato dalla CIA e di essersi dovuto spostare in un altro Paese. In particolare, secondo le sue ricostruzioni, John stava preparando un white paper per una criptovaluta di prossimo arrivo chiamata "China Zombie", prima che la sua posizione finisse in mano alla CIA. Inoltre, in passato John McAfee aveva affermato di conoscere l'identità di Satoshi Nakamoto, il creatore dei Bitcoin, e di volersi candidare per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020. Il suo motto? "Blockchain e criptovalute possono salvarci". Insomma, la serie TV dedicata a John McAfee sembra essere solamente all'inizio.