John Tyndall: il co-fondatore della scienza del clima dimenticato da molti

Nonostante l'esistenza del Tyndall Center for Climate Change Research, del Tyndall National Institutem, della vetta Pic Tyndall nelle Alpi e perfino i crateri Tyndall sulla Luna e su Marte, non tutti conosceranno lo scienziato irlandese John Tyndall (1820-1893). In poche parole, l'uomo scoprì e spiegò quello che oggi chiamiamo "effetto serra".

Nel 1859, Tyndall dimostrò che i gas, inclusi anidride carbonica e vapore acqueo, possono assorbire calore. "Così l'atmosfera ammette l'ingresso del calore solare; ma ne controlla l'uscita e il risultato è una tendenza ad accumulare calore sulla superficie del pianeta". Si rese conto, infatti, che qualsiasi cambiamento nella quantità di vapore acqueo o anidride carbonica nell'atmosfera avesse potuto cambiare il clima. Il suo lavoro mise le basi per la nostra comprensione attuale dei cambiamenti climatici e della meteorologia.

Tyndall non fu il primo ad arrivare a questa conclusione, poiché la scienziata americana Eunice Foote arrivò alla stella soluzione nel 1856. Tuttavia, grazie anche alle scoperte in diversi campi della fisica e della biologia, lo scienziato nel giro di pochi anni divenne membro della Royal Society, l'ente scientifico più prestigioso della Gran Bretagna.

Presto iniziò a lavorare sulla comprensione della struttura e del movimento dei ghiacciai, all'assorbimento del calore da parte dei gas e poi sull'azione della luce nel causare cambiamenti chimici. La morte del genio avvenne a causa di un'overdose di una medicina sbagliata iniettatagli dalla moglie. Le sue bozze, i diari, i quaderni di laboratorio e migliaia di lettere, si trovano presso la Royal Institution di Londra. La storia di Tyndall venne presto dimenticata, anche perché lo scienziato ebbe la "sfortuna" di morire al culmine di scoperte rivoluzionarie in fisica come la teoria quantistica e la relatività.

Ai suoi tempi, tuttavia, poche persone fecero il collegamento tra la combustione di combustibili fossili e il possibile riscaldamento globale. Oggi, però, la scienza del clima è il futuro. Il lavoro del genio si è rivelato fondamentale per far progredire la nostra conoscenza. È giusto, quindi, ricordare al più possibile l'uomo che ci ha fatto, in un certo senso, aprire gli occhi.