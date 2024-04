Johnny Ringo, l'antieroe americano del Far West morto più volte

Johnny Ringo, meno celebre di figure come Billy the Kid o Doc Holliday, è un personaggio del Far West poco conosciuto, a differenza di altre leggende, ma che merita attenzione. La sua vita fu segnata da tragedie e legami con famigerati fuorilegge, facendolo emergere come un vero antieroe nella storia americana.

Nato il 3 maggio 1850 in Indiana, Johnny Ringo crebbe in un ambiente che sembrava predestinarlo a una vita al margine della società. La tragedia lo colpì presto quando, a soli 14 anni, assistette alla morte accidentale del padre, un evento che lo segnò profondamente e influenzò le sue scelte future.

Giovane abile con le armi, Ringo divenne noto per la sua velocità nel maneggiare la pistola e il fucile. Nel 1870, si trasferì a Mason County, in Texas, dove la sua vita prese una svolta decisiva. Qui entrò in contatto con Scott Cooley, un ex ranger del Texas e presunto capo di una banda di ladri di bestiame. La loro amicizia fu il trampolino di lancio per la reputazione di Johnny come pistolero e fuorilegge. A proposito: sapete come si svolgeva la vita nel Far West?

La situazione a Mason County era tesa, con frequenti conflitti tra allevatori di origine tedesca e britannica, che spesso si accusavano a vicenda di furto di bestiame. Questi scontri culminarono nel 1875 con l'omicidio di due rancher anglo-americani, evento che scatenò una spirale di violenza nota come la guerra "Hoodoo". Ringo, spinto dal desiderio di vendetta per l'uccisione di un amico, si immerse completamente nel conflitto, partecipando attivamente agli attacchi che seguirono.

Negli anni successivi, vagò tra Texas, New Mexico e Arizona, guadagnandosi da vivere tra scontri a fuoco e periodi di reclusione. La sua storia incontrò un nuovo capitolo a Tombstone, in Arizona, dove si scontrò con figure leggendarie del West come Doc Holliday e Wyatt Earp. Questi incontri furono segnati da tensioni e sfide che potevano facilmente sfociare in tragedie.

La morte di Ringo, avvenuta il 14 luglio 1882, è avvolta nel mistero. Trovato con un colpo di pistola alla testa, le teorie sulla sua fine spaziano però dal suicidio all'assassinio per mano di vecchi rivali. Tanto che si dice che sia un "eroe" solitario morto tante volte.

