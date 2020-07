Jonathan, la tartaruga gigante 188enne: ha pure una sua moneta

Giusto qualche giorno fa vi abbiamo raccontato su queste pagine del ritrovamento di una tartaruga gigante senza vita. Oggi, invece, vi raccontiamo una storia molto più felice, ovvero quella della 188enne Jonathan.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: alle Seychelles esiste una tartaruga gigante del 1832. Pensate che si tratta dell'animale terrestre più vecchio attualmente in vita. Tuttavia, Jonathan deve ancora battere un record, ovvero raggiungere i 189 anni di Tu'i Malila, tartaruga morta nel 1965 a Tonga (Oceania). Insomma, manca poco alla tartaruga per raggiungere questo traguardo.

In ogni caso, la storia di Jonathan è particolarmente interessante per vari motivi. Appartenente alla specie conosciuta come Aldabrachelys gigantea hololissa, la tartaruga vive nell'isola di Sant'Elena, situata nell'Oceano Atlantico centro meridionale. Più precisamente, Jonathan scorrazza per il parco della Plantation House, ovvero la residenza ufficiale del Governatore. A prendersi cura della tartaruga è direttamente il Governo di Sant'Elena, come testimoniato anche dal video risalente al 2016 caricato sul canale YouTube St Helena Government (potete vederlo tramite il player presente qui sopra). Quest'ultimo ha raccolto oltre 1,4 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming di Google.

Insomma, stiamo palando di una sorta di "mascotte" dell'isola. Pensate che, stando anche a quanto riportato da Coin Zoo e GTGoodTimes, è stato deciso di utilizzare un'illustrazione di Jonathan nella moneta locale da 5 centesimi.