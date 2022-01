Joni Mitchell con Neil Young: via i suoi album da Spotify contro la disinformazione

Intorno alla figura di Neil Young si è detto davvero di tutto in questi giorni, a partire dalla rimozione dei suoi album da Spotify su sua specifica richiesta, per via della presenza dei podcast di Joe Rogan.

Infatti, dopo una lettera inviata dal noto rocker alla piattaforma, Spotify ha eliminato gli album di Neil Young dal suo catalogo, mantenendo invece i contenuti dello speaker dalle controverse posizioni sulla vaccinazione e su Covid-19.

Dopo questa decisione, a schierarsi al fianco di Neil Young è stata Joni Mitchell. La cantautrice candese ha, infatti, annunciato sul suo blog che rimuoverà tutti i suoi contenuti da Spotify. Nel breve comunicato si legge che "persone irresponsabili stanno continuando a diffondere bugie che possono costare la vita delle persone. Sto con Neil Young e con le comunità scientifica e medica su questo argomento".

In seguito al comunicato, Joni Mitchell ha pubblicato anche una lunga lettera aperta a Spotify contro la disinformazione, visibile qui. In questo contributo della cantante è possibile leggere che "Consentendo la propagazione di affermazioni false e dannose per la società, Spotify consente ai contenuti sulla sua piattaforma di deteriorare la fiducia del pubblico nella ricerca scientifica e di instillare il seme del dubbio sulla credibilità della guida basata sui dati offerta dai professionisti del settore medico. La Joe Rogan Experience episodio 1757 non è l'unica trasgressione avvenuta sulla piattaforma Spotify, ma un esempio rilevante dell'incapacità della piattaforma di mitigare i danni che sta causando".



Un duro colpo, al quale seguiranno sicuramente nuovi aggiornamenti da parte della piattaforma di streaming. Nel frattempo, ricordiamo che nelle scorse ore Apple ha trollato Spotify per la mancanza della musica di Neil Young nel suo catalogo.



Fonte Immagine Copertina qui