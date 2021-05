Jony Ive ha contribuito al design dell'iMac M1? Arriva l'indiscrezione

Jony Ive, storico designer, ha lasciato Apple nel 2019. La notizia all'epoca suscitò molto "clamore", in quanto si tratta di una figura che ha "dato vita" al look di alcuni dei prodotti più iconici della società di Cupertino. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe chiamato Ive per il design dell'iMac M1.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, in una recente recensione di Wired l'autore Jeremy White afferma che la realizzazione del design di un prodotto di questo tipo può richiedere anni. In parole povere, Jony Ive avrebbe lavorato all'iMac M1 prima di lasciare Apple. Ci sono inoltre voci di corridoio in merito al fatto che il talentuoso designer potrebbe aver preso parte al progetto anche dopo essere uscito dall'azienda di Tim Cook, ma ovviamente non c'è alcuna conferma in merito.

Come vi abbiamo fatto sapere nell'approfondimento dedicato ai design più rivoluzionari creati da Jony Ive, tra i prodotti su cui quest'ultimo ha "messo le mani" nel corso del suo lavoro in Apple c'è anche il look dell'originale iMac del 1998. Insomma, il fatto che la società di Cupertino possa in qualche modo aver quantomeno chiesto un parere a Jony Ive appare plausibile, soprattutto in seguito alle indiscrezioni di queste ore.

Tra l'altro, ricordiamo che, dopo aver lasciato Apple, il creativo ha fondato una sua società di design, che però ha l'azienda di Tim Cook tra i clienti (anche se non è chiaro per quali progetti).