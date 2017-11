Jony Ive: "iPhone X? si evolverà nel corso del prossimo anno"

Il Chief Designer Officer di, è convinto che il nuovo iPhone X lanciato dalla compagnia la scorsa settimana, si evolverà nel corso del prossimo anno.

La dichiarazione è stata rilasciata dal dirigente della Mela in occasione di un’intervista rilasciata per la rivista specializzata in design, Wallpaper, nel corso del quale Ive ha anche parlato del nuovo quartier generale di Apple ed, ovviamente, del nuovo cellulare.

Ive ha sottolineato che per lui la caratteristica migliore di iPhone X è l’adattamento nel tempo. Il designer spiega che l’intera funzionalità del dispositivo è determinata da un software, in gran parte grazie al nuovo design dello smartphone, ma crede che nel corso del prossimo anno il cellulare avrà un aspetto completamente diverso grazie alle evoluzioni lato software. “Sono sempre stato affascinato da questi prodotti. Quella che credo sia la funzionalità cardine di iPhone X è la capacità di adattarsi al software, che si evolverà e cambierà nel corso del tempo. Tempo 12 mesi, e questo oggetto sarà in grado di fare cose che adesso non sono possibili. Credo che tutto ciò sia straordinario, e penso che nel giro di un anno lo vedremo come un nuovo inizio in termini di prodotti che abbiamo sviluppato” ha affermato.

Riguardo la totale assenza di pulsanti fisici, Ive si è detto “completamente sedotto dalla coerenza e semplicità. E’ incredibilmente facile da capire, proprio come il primo iPod. Sono sempre più affascinato e incuriosito da un oggetto che cambia profondamente la sua funzione e si evolve”.

Riguardo l’Apple Park, Ive non crede che un edificio così aperto e comunicativo influenzerà al segretezza di Apple, dal momento che “lavoriamo tranquillamente”, mentre sul futuro ovviamente non ha discusso di alcun piano specifico.

Un'intervista senza dubbio affascinante, come accade spesso quando parla Ive.