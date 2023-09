Jony Ive sta lavorando su uno smart speaker con OpenAI basato su ChatGPT: il rumor bomba

Notizia bomba lanciata da The Information,. Secondo quanto riportato, l’ex capo designer di Apple Jony Ive starebbe in trattative con Sam Altman per progettare un dispositivo hardware basato su ChatGPT o sull’intelligenza artificiale di Open AI.

Al momento il progetto è avvolto dal mistero, ma fonti vicine alle compagnie sottolineano che le parti vogliono creare un “nuovo hardware per l’era dell’intelligenza artificiale”. Nelle trattative sarebbe coinvolto anche il CEO di SoftBank Masayoshi Son, che rientra tra gli investitori di OpenAI insieme a Koshla Ventures e Microsoft.

Non è chiaro se si tratti di uno smart speaker al 100% oppure se alla fine OpenAI opterà per un altro approccio, ma l’incursione della società americana e del designer inglese nel progetto sono sicuramente destinati a suscitare l’interesse di milioni di utenti, anche alla lucedei rumor che vogliono Apple pronta a rivaleggiare con ChatGPT. In un futuro prossimo quindi Jony Ive potrebbe trovarsi di fronte alla società con cui ha lavorato per anni, prima di lasciarla per dedicarsi ad altri progetti.

Lo scorso Aprile infatti Jony Ive ha presentato il suo font, su cui ha lavorato con l’agenzia creativa LoveFrom.

Nella giornata di ieri intanto è arrivato anche l’allarme dei fondatore di OpenAI Sam Altman sull’IA: secondo il CEO, in futuro ci saranno modelli circa 10mila volte più potenti di quello sviluppato dalla sua società.