Jony Ive ed OpenAI vogliono creare 'l'iPhone dell'IA', qualunque cosa significhi

Nella giornata di ieri è emersa la notizia secondo cui Jony Ive ed OpenAI sarebbero in trattative per lanciare un gadget basato sull’IA. Inizialmente si parlava di uno smart speaker, e tutti avevano pensato ad un prodotto di questo tipo, ma evidentemente non è così in quanto un nuovo rapporto del Financial Times fa lumi sul progetto.

Nello specifico, secondo il FT l’ex capo designer di Apple ed il CEO di OpenAI Sam Altman sarebbero in trattative avanzate con Masayoshi Son di Softbank per lanciare un’impresa da 1 miliardo di Dollari che avrà l’obiettivo di creare quello che viene definito “l’iPhone dell’intelligenza artificiale”, su cui però si sa davvero poco al momento.

Altman nello specifico vuole che l’agenzia di design di Ive LoveFrom, sviluppi il primo dispositivo consumer della sua società. "Altman e Ive hanno tenuto sessioni di brainstorming presso lo studio del designer a San Francisco su come sarebbe un nuovo prodotto consumer incentrato sulla tecnologia OpenAI” avrebbero detto alcune fonti, secondo cui i due mirerebbero a creare un’esperienza utente più naturale ed intuitiva per consentire agli utenti di interagire con ChatGPT in maniera semplice, “nello stesso modo in cui le innovazioni dell'iPhone nell'elaborazione touchscreen hanno liberato il potenziale del mercato di massa dell'Internet mobile”.

Il progetto sarebbe ancora nelle fasi embrionali e le idee sul tavolo sarebbero tante, ed è improbabile che veda la luce a breve. Le discussioni però sono etichettate come “serie”, ma a quanto pare ancora non sarebbe stato raggiunto alcun accordo.

Apple ha interrotto ogni collaborazione con Jony Ive nel luglio del 2022, due anni dopo le dimissioni dello storico designer.