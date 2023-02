Jony Ive, il 'papà' di iPhone 2G al servizio di Re Carlo: la sua ultima creazione

Potremmo passare ore a commentare e meravigliarci dei design più rivoluzionari di Jony Ive, il leggendario designer che fianco a fianco con Steve Jobs diede vita alle più intriganti soluzioni del colosso di Cupertino.

Dai coloratissimi iMac e iBook G3 al primo iPhone del 2007, passando per prodotti non meno importanti come l'originale iPod e Apple Watch, l'impronta di Ive sulla storia di Apple resterà indelebile come quella del suo compianto CEO in dolcevita.

Dopo un sodalizio lungo quasi 30 anni, Ive ha lasciato Apple ed è attualmente impegnato con il suo studio di design LoveFrom. Il designer britannico rappresentava forse la scelta più facile per Re Carlo III per rappresentare al meglio la sua incoronazione. In calce potrete trovare il simbolo, che verrà utilizzato nel corso delle festività relative all'incoronazione del nuovo Re a maggio 2023.

In merito al suo ultimo lavoro, Ive ha affermato che "è stato un onore poter contribuire a questa importante celebrazione nazionale e il nostro team è orgoglioso del suo lavoro", spiegando poi che "il design è stato ispirato dall'amore di Re Carlo per il pianeta e la natura e dal suo profondo interesse per il mondo naturale".

Più nel dettaglio, "il simbolo si ispira al gioioso ottimismo primaverile e celebra l'inizio di questa nuova era carolina per il Regno Unito [...] un simbolo che esprime sia la gioia che la profonda importanza di questa occasione".