Jony Ive voleva 'fondere' Macbook Air e Pro: Apple non gliel'ha lasciato fare

A quanto pare, Apple lancerà i nuovi Macbook Air M3 nel mese di marzo. Ma lo sapevate che, qualche anno fa, Jony Ive voleva unire le linee Macbook Air e Pro? Alla fine, però, l'ex-Industrial Design Lead di Apple non ce l'ha fatta a causa delle opposizioni dei dirigenti della Mela Morsicata.

Nonostante Jony Ive fosse uno dei leader di Apple con maggiore ascendente dentro l'azienda, infatti, sembra che altri executive di Cupertino gli abbiano imposto di non procedere con l'unificazione delle linee di Macbook Air e Pro. La notizia arriva dall'ultima puntata del podcast The Vergecast, che ha ripercorso la storia dei Macintosh e dei Macbook fino ad oggi, in occasione del 40° anniversario del Macintosh.

Il giornalista Walt Mossberg, infatti, ha spiegato durante il podcast che Jony Ive voleva adottare il design dei Macbook Air anche per i modelli Pro, rendendo questi ultimi più sottili e leggeri, fino addirittura a superare (in negativo, ovviamente) le dimensioni dei Macbook Air. Non è chiaro se Ive volesse anche ridurre la potenza della linea Pro dei laptop di Cupertino, ma la fonte di Mossberg (che il giornalista non ha rivelato) ha riportato che l'uniformazione dei design avrebbe infine portato alla fusione tra i Macbook Air e Pro.

Alla fine, però, la proposta di Jony Ive è stata accantonata dalla Mela Morsicata, che proprio in questi ultimi anni si sta concentrando per rendere i Macbook quanto più simili agli iPad, pur tenendo ben distinte e separate le linee Air e Pro. In particolare, sembra che le richieste del designer abbiano causato degli scontri interni tra i team di design e quelli di ingegneri di Cupertino, con questi ultimi che invece volevano solo concentrarsi sui Macbook Air, che erano (e sono tuttora) i PC più venduti della Mela Morsicata.

Il timore era infatti quello di rovinare il branding dei Macbook Air - vincente negli Stati Uniti - con un cambio di nome nel più semplice "Macbook". Alla fine, dunque, le due linee di laptop sono rimaste separate. E, ovviamente, lo restano tuttora.