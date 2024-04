Con questo Joystick Logitech in OFFERTA ti sentirai un vero pilota!

Logitech G Saitek X52 Pro Flight Control System è quello che ci vuole per videogame come Elite; Dangerous o Star Citizen. Vanta 282 Comandi programmabili in 3 modalità.

Il controller vanta sensori magnetici con assi X e Y senza contatto: ciò consente una durata prolungata e un controllo ‎estremamente preciso.

Tra le altre caratteristiche troviamo: un meccanismo di posizionamento a molla doppia; Movimento ‎fluido, progressivo e controllo semplificato. E, ancora, lo Schermo LCD Multifunzione consente di controllare meglio la navigazione in Flight ‎Simulator X grazie al controllo diretto della funzionalità del pannello radio simulatore.

Altro vantaggio conferito all'utente dal Logitech G Saitek X52 Pro Flight Control System è la Rotazione 3D con blocco del timone. Una funzione senza dubbio essenziale nelle simulazioni. Inoltre, se possiedi già la ‎pedaliera per controllare il timone, puoi bloccare gli assi in modo da evitarne l'attivazione ‎accidentale.

Impugnatura fino a ben 5 posizioni: in questo modo, avrai la massima comodità mentre giochi. Anche perché ogni dito si trova ‎esattamente sul pulsante da attivare ‎e ‎tutti i comandi sono a portata di mano e non devi ricorrere all'utilizzo della tastiera.

Oggi puoi pagarlo solo 212,70 euro, grazie allo sconto dell'11%!

