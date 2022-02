JP Morgan, la banca più grande degli USA, si trasferisce nel Metaverso: aperta una lounge

Mentre ci si interroga sul successo del Metaverso nel 2022, molte aziende e organizzazioni sembrano non avere dubbi, considerandolo parte integrante del proprio futuro. Tra queste, oggi, si è aggiunta la più grande banca americana, JP Morgan, che ha aperto una lounge, denominata Onyx Lounge, su Decentraland.

In realtà, al momento Decentraland sta faticando a spiccare il volo, mentre il suo Metaverso più di successo è un casinò virtuale. Nonostante ciò, l'apertura della prima filiale di JP Morgan nel Metaverso viene vista come un importante salto nel futuro da parte della banca, che comunque già utilizza tecnologie come la blockchain Ethereum per alcuni servizi. Contestualmente, inoltre, la banca ha rilasciato un documento che spiega alle aziende come trovare opportunità di lavoro nel Metaverso.

Il nome Onyx della lounge non è casuale, poiché fa riferimento alla suite Onyx di JP Morgan, ovvero un'insieme di servizi legati al web 3.0, alla blockchain Ethereum e al Metaverso. Christine Moy, direttrice della sezione Criptovalute e Metaverso di JP Morgan, ha spiegato la decisione della banca spiegando che "ci sono un sacco di clienti interessati al Metaverso e che vorrebbero saperne di più".

Moy continua spiegando che "abbiamo realizzato una ricerca e un documento per aiutare i nostri clienti a muoversi nel marasma del Metaverso, sottolineando quale è la sua realtà del momento e cosa va costruito in campo tecnologico in futuro, sia in termini di infrastruttura commerciale che di identità digitale e di privacy, per massimizzare il potenziale delle nostre vite nel Metaverso".

I motivi che hanno spinto JPMorgan a entrare nel Metaverso sono essenzialmente due, ovvero il recente aumento dei prezzi dei terreni digitali in Metaversi come Decentraland e The Sandbox, e il contemporaneo successo di molte aziende dell'intrattenimento in digitale. Al contempo, però, JP Morgan è attenta anche ad illustrare le discrepanze tra l'"hype" attorno al Metaverso e la realtà dei fatti, spiegando che quest'ultimo deve ancora migliorare sotto diversi aspetti.

Il report di JP Morgan, infine, spiega che "crediamo che il panorama del gaming virtuale (ciascun mondo con la propria popolazione, il proprio PIL, la propria valuta in-game e i propri asset digitali) abbia molti elementi in comune con l'economia globale del presente. Per questo, le nostre competenze principali nei pagamenti internazionali, negli scambi con l'estero, nella creazione di asset finanziari, nel trading e nella sicurezza, insieme alla nostra enorme base di consumatori, potranno giocare un ruolo centrale nel Metaverso".