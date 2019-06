La nasa è fiera del suo rover Mars 2020 e ci mostra le foto dell'assemblaggio

Il rover Mars 2020 è sempre più vicino a volare verso Marte, nell'ambito della missione che dovrebbe prendere il via il prossimo anno. Gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory, infatti, negli ultimi giorni hanno infatti montato le gambe e le sei ruote.

Le ruote della macchina sono costruite in alluminio ed includono 48 tacchetti che daranno al veicolo la trazione di cui ha bisogno per muoversi su superfici sabbiose, ruvide e rocciose.

Tutte le sei ruote sono dotate di un motore, ma quelle posteriori ed anteriori hanno motori di sterzo che permetteranno a Mars 2020 di girarsi a 360 gradi. Inoltre, il sistema di sospensione permetterà al rover di inclinarsi fino a 45° in tutte le direzioni per evitare di rovesciarsi durante le manovre. Gli ingegneri del JPL utilizzeranno le ruote attuali solo per i test, ma saranno sostituite nel momento in cui il rover dovrà partire alla volta del pianeta rosso.

Nelle prossime settimane il team installerà il braccio robotico del rover, la telecamera, ma anche altri motori e componenti che saranno utilizzati per raccogliere i campioni di roccia sul suolo marziano.

Qualora tutto dovesse andare per il verso giusto, Mars 2020 inizierà il suo viaggio a luglio del prossimo anno.

La NASA sta trasmettendo in diretta streaming su YouTube l'assemblaggio del rover.