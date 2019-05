Julian Assange è stato condannato a 50 settimane di carcere

Prima condanna per Julian Assange. Il fondatore di Wikileaks dovrà scontare 50 settimane di carcere per aver violato le condizioni del rilascio su cauzione nel 2012, quando trovò rifugio nell'ambasciata dell'Ecuador.

Il 19 giugno del 2019 Assange decise di non consegnarsi alle autorità inglesi, temendo un'estradizione in Svezia e, dunque, negli Stati Uniti. All'epoca Assange era finito in una storia di accuse di stupro che ancora oggi non è chiarissima, anche perché le stesse autorità svedesi ne hanno più volte ridimensionato la gravità: in un primo momento si parlava di stupro, poi le accuse sono state derubricate a molestia sessuale, ma in un secondo momento un altro magistrato ha deciso di riaprire l'inchiesta sostenendo sempre la linea dello stupro.

La conseguenza è che Assange da una parte, dal 2010 in poi, avrebbe tentato di collaborare con i magistrati da Londra, rifiutandosi di mettere nuovamente piede nel Paese scandinavo (temendo l'estradizione negli USA), dall'altra gli svedesi si sarebbero sempre rifiutati di interrogarlo fuori dai confini del loro Paese.

Quando nel 2012 l'estradizione sembrava imminente, Assange decise di chiedere protezione all'Ambasciata dell'Ecuador dove è rimasto per oltre sei anni, in stato di totale reclusione.

L'11 Aprile scorso arriva la revoca della protezione, e quindi anche le manette. Oggi invece la prima condanna, 50 settimane di carcere per aver violato il rilascio su cauzione. Domani invece la prima udienza per l'estradizione negli USA, e la principale paure di Assange potrebbe diventare realtà.