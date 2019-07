Julian Assange sarà estradato negli USA. Pompeo: 'E' un pericolo per il mondo'

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompei, parlando con il giornale El Universo ha confermato che il Regno Unito concederà a Julian Assange l'estradizione negli States. Ad attendere il fondatore di Wikileaks ci sono varie accuse, tra cui quella di spionaggio a causa dei documenti fatti trapelare sulla propria piattaforma.

Pompeo ha affermato di "non poter fare dichiarazioni più ampie", ma parlando a nome del Governo Americano ha affermato che la priorità dell'amministrazione è che "quest'uomo, che ha messo in pericolo i soldati americani, venga sanzionato dalla giustizia".

Assange, secondo Pompeo, ha creato una situazione di rischio per il mondo. Secondo quanto raccontato dalla stampa nazionale, il prossimo Febbraio si terrà un'udienza per esaminare la richiesta d'estradizione. La scorsa settimana però il ministro britannico per l'Europa e le Americhe aveva confermato durante una visita in Ecuador che il suo Governo non avrebbe mai concesso l'estradizione ad Assange in un paese in cui potrebbe rischiare la pena di morte.

Come sottolineato dal sito specialistico Death Penalty Information Center, infatti, l'ordinamento giuridico degli Stati Uniti autorizza la pena di morte anche per il reato di spionaggio. Complessivamente i reati contestati ad Assange negli USA sono 18, con pene relative che potrebbero toccare quota 175 anni di carcere.

La fuga del giornalista australiano era terminata lo scorso Aprile nell'ambasciata ecuadoriana di Londra, in cui era rifugiato da sette anni.