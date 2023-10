Julian Assange riceverà la cittadinanza onoraria a Roma: è la prima capitale al mondo

L’Assemblea Capitolina di Roma ha approvato una mozione presentata dall’ex sindaco Virginia Raggi di conferire la cittadinanza onoraria della Capitale al fondatore di Wikileaks Julian Assange. Roma diventa la prima Capitale al Mondo a conferire al giornalista un riconoscimento di questo tipo.

La delibera è stata approvata con 22 voti favorevoli su 22 votanti, a fronte di 34 presenti. La mozione 88/2023 vede tra i primi firmatari Virginia Raggi ed altri quattro consiglieri comunali: Daniele Diaco, Linda Meleo, Antonio De Santis e Paolo Ferrari.

L’ex sindaco di Roma ha affermato che “Assange ha diffuso informazioni a tutela della libertà di stampa, informazioni che i governi tenevano secretate perché svelavano fatti indicibili, stragi, crimini contro l'umanità. Assange si è immolato alla causa della manifestazione del pensiero perché crede nella libertà e per questo è stato perseguitato".

Nel definire la mozione “a difesa della democrazia”, la Raggi ha definito Assange “un martire” proprio in virtù del fatto che qualora dovesse essere estradato negli USA, rischia 175 anni di carcere e “morirebbe in galera per aver fatto il giornalista”. Proprio lo scorso anno infatti era arrivato il via libera all’estradizione di Assange negli USA.