Justin Bieber ha chiesto ai fan di manipolare le classifiche per il nuovo singolo Yummy

La popstar canadese Justin Bieber è tornato la scorsa settimana sulle scene con il nuovo singolo "Yummy", che arriva dopo una lunga pausa. Il cantante, però è stato al centro di una gaffe che è immediatamente diventata virale nonostante la rimozione del post dalle proprie storie e canali social.

Bieber, per manipolare le classifiche e finire immediatamente al primo posto della classifica Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, ha chiesto ai fan che non risiedono negli States di scaricare una VPN ed utilizzare un IP americano durante l'ascolto del singolo, per aumentare gli ascolti e debuttare immediatamente al primo posto.

Ma non è tutto, perchè in un altro post, che pubblichiamo in calce grazie ad una fan che ha acquisito uno screenshot per condividerlo su Twitter, Bieber ha pubblicato una buffa procedura per racimolare ascolti su Spotify. Il procedimento è molto semplice: il musicista ha infatti chiesto di creare una playlist sulla piattaforma di streaming musicale contenente solo il suo brano, e di far partire la riproduzione in loop anche a basso volume durante la notte, in modo tale da aumentare gli ascolti.

I post sono stati al centro di non poche polemiche, ed infatti poche ore dopo Bieber li ha rimossi da tutti i propri canali social.

La vicenda dimostra ancora una volta come i dati diffusi da Nielsen riflettano la realtà: lo streaming ormai domina la musica ed è sempre più una metrica di successo per i brani.