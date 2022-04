Justin Bieber investe sul progetto che si è autodichiarato 'PayPal delle crypto'

In seguito al lancio della Vespa di Justin Bieber, la star internazionale del pop è tornata al centro dei riflettori per via di un investimento legato al mondo delle criptovalute.

In particolare, stando a quanto riportato da Gizmodo, celebrità come il succitato Bieber, l'attore Bruce Willis, la showgirl Paris Hilton, il DJ Diplo e molti altri (si fa riferimento a circa 60 personaggi famosi) hanno investito in MoonPay, un tool legato all'acquisto di criptovalute e NFT. In parole povere, si fa riferimento a una startup fintech fondata nel 2019 che opera nel mondo crypto.

Stando alle fonti, quest'ultima in passato si è autodefinita la "PayPal delle criptovalute". In ogni caso, l'ultimo round di investimenti ha fatto registrare ben 86,7 milioni di dollari e le cifre in ballo risultano importanti. Qual è l'obiettivo di MoonPay? Semplificare l'acquisto di criptovalute e NFT consentendo agli utenti di utilizzare servizi come Apple Pay e carte di credito. Per effettuare poi le operazioni, la piattaforma si "appoggia" a realtà ben note come l'exchange Coinbase per le criptovalute e il marketplace OpenSea per gli NFT.

MoonPay è sulla bocca di tutti anche per via delle collaborazioni con personaggi ben noti, da Snoop Dogg a Jimmy Fallon, passando per Post Malone. Insomma, questa startup fintech legata al mondo crypto si sta guadagnando la luce dei riflettori, anche se chiaramente ha ancora molto da dimostrare e in un campo come questo le persone vanno sempre "coi piedi di piombo" (viste anche storie come quella raccontata nel documentario Netflix Trust No One: alla ricerca del re delle criptovalute).

Nota bene: questa notizia è realizzata a scopo puramente informativo e non rappresenta in alcun modo un suggerimento d'investimento, un invito o una raccomandazione a svolgere operazioni in campo finanziario.