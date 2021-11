Justin Bieber terrà un concerto nel Metaverso: ecco come fare per partecipare

Justin Bieber entra prepotentemente nel Metaverso. Il cantante canadese tramite il proprio account ufficiale Instagram ha annunciato che nei prossimi giorni andrà in scena lo spettacolo "Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience", caratterizzato da una serie di concerti gratuiti nel Metaverso.

Il primo è in programma il 18 Novembre alle ore 3 italiane, ma sono previste ritrasmissioni e repliche anche il 20 e 21 Novembre alle ore 20.

Come dicevamo poco sopra, il concerto è totalmente gratuito ed in collaborazione con la società d'intrattenimento virtuale Wave.

Nel comunicato stampa l'organizzatore sottolinea che l'evento virtuale offrirà ai fan "uno sguardo futuristico nel Metaverso, fondendo giochi, motion-capture in tempo reale e performance musicali dal vivo in un'esperienza interattiva immersiva. Il pubblico intraprenderà un viaggio musicale intimo ed epico con Bieber e lo vedrà eseguire le canzoni del suo album prima che prenda il via il Justice world Tour del 2022".

Il cantante si è detto "entusiasta di utilizzare questa tecnologia per riunire le persone e connettermi con i fan di tutto il mondo. Non vedo l'ora che tutti possano godere di questa performance interattiva".

Le iscrizioni sono già aperte e gli interessati possono registrarsi attraverso il sito web dedicato di Wave.

Qualche settimana fa abbiamo anche parlato di come il Metaverso faccia gola ai marchi d'abbigliamento.