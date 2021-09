Juventus - Chelsea in 4K su Prime Video è un disastro: Amazon sbaglia con i colori

Scivola, a sorpresa, dopo l'ottimo esordio con Inter - Real Madrid, Amazon. Prime Video sbaglia tutto con la diretta della Supersfida di Champions League tra Juventus e Chelsea, vinta dai padroni di casa per 1-0.

Le noie del prepartita di Champions League su Prime Video, infatti, sono continuate anche durante i 90 minuti e, come si può vedere dalle due immagini presenti sopra e sotto, è risultato subito evidente che ci fosse qualcosa che non andava.

La produzione infatti sembra aver sbagliato le regolazioni video, con stralci di partita che sono stati trasmessi o troppo scuri o troppo chiari e senza contrasto. In alcuni casi la luminosità era talmente elevata che è risultato quasi impossibile guardare la partita senza accecarsi. I tecnici evidentemente si sono resi conto del problema ed hanno preferito tornare alla "versione scura" della diretta, che sembrava si stesse giocando in uno stadio quasi privo di illuminazione.

Insomma, il passo indietro è stato netto rispetto all'esordio di Champions League ed alle precedenti dirette trasmesse su Prime Video. Da parte della società americana non sono arrivate comunicazioni a riguardo, ma molti utenti hanno manifestato il loro malcontento attraverso i social network in quanto impossibilitati a guardare la partita su altri canali visto che era trasmessa in esclusiva su Prime Video.