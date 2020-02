Juventus - Inter in chiaro? La Lega Calcio dice no. Sarà trasmessa da Sky

Juventus - Inter di domenica sera non sarà trasmessa in chiaro su TV8. Nonostante l'apertura di Sky e RAI, che avevano messo a disposizione TV8 ed uno dei canali della TV di Stato, la Lega Calcio ha rigettato la proposta e messo la parola fine ad un caso che durava da diversi giorni.

Nonostante l'eccezionalità della situazione, ovvero la diffusione del Coronavirus che ha interessato anche il Piemonte oltre che Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia Romagna, la Lega Calcio ha bocciato la proposta di rivedere per una singola partita il contratto firmato da Sky e DAZN, nonostante la disponibilità della Rai che aveva messo a disposizione le proprie reti per la diffusione in chiaro di tutte le partite che si giocheranno a porte chiuse nel prossimo weekend.

Ma non è tutto, perchè la Lega non esclude che il match dell'Allianz Stadium si giochi a porte aperte. La regione Piemonte infatti sta riportando una normalizzazione della situazione, e sta spingendo affinché il Governo dia il via libera all'apertura dei cancelli per il match scudetto di domenica sera.

Nelle ore passate si era anche ipotizzato un rinvio a lunedì sera, ma al momento da questo fronte non sono arrivate indicazioni. Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci cambiamenti.