Juventus - Inter da record: picco di traffico internet durante il big match di Serie A

Il big match di Serie A di ieri sera, tra Juventus ed Inter vinto 1-0 dai nerazzurri con un rigore di Calhanoglu, entra nella storia. Namex, l’hub internet di Roma nonchè principale IXI per l’Italia Centrale e Meridionale, con un comunicato stampa ha annunciato che durante la partita è stato registrato un nuovo picco di traffico.

Complessivamente, si è raggiunto un picco di traffico pari a 434 Gbps, il più alto di sempre nonchè superiore del 15% rispetto al record precedente. Nel comunicato stampa, Namex sottolinea ancora una volta come questo dato rispecchi a pieno i cambiamenti epocali che stiamo vivendo: l’assegnazione di tutti i diritti della Serie A a DAZN, con il conseguente switch del calcio sempre più verso lo streaming, ha portato ad una crescita significativa del traffico, aggiunta all’utilizzo ormai divenuto “classico” per i servizi d’intrattenimento come Netflix, Disney+ e simili che ormai da anni sono entrati nella quotidianità.

Namex sottolinea che questo record conferma ancora una volta la necessità di dotare l’Italia di un’infrastruttura resiliente e distribuita uniformemente, proprio in vista delle imminenti sfide che abbracceranno il calcio e lo sport.

Sempre a proposito di sport in streaming, quest’oggi Amazon ha annunciato la partita di Champions League che trasmetterà in streaming su Prime Video mercoledì prossimo.