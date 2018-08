Juventus-Lazio: Sky trasmetterà domani la prima partita di Serie A in 4K HDR

La notizia era nell’aria già da ieri, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’emittente satellitare. L’era della Serie A in 4K è ufficialmente iniziata. Sky trasmetterà domani, per la prima volta, una partita del campionato italiano in UHD, insieme all’HDR.

La novità dovrebbe portare a un nuovo livello l’esperienza di visione per gli appassionati di calcio, che potranno così vedere le gesta dei loro campioni preferiti a una risoluzione decisamente superiore al passato. Non è un caso che Sky abbia scelto proprio Juventus-Lazio per il lancio del servizio, visto che l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha calamitato le attenzioni del pubblico, anche di fede diversa, sulla Vecchia Signora, i cui tifosi potranno ammirare per la prima volta il campione portoghese nella sua nuova casa, l’Allianz Stadium.

Per vedere la partita di domani in 4K e HDR bisogna essere dotati di decoder Sky Q Black o Platinum, e avere attiva l’opzione HD, che ricordiamo comprende, allo stesso prezzo, anche i nuovi standard. Dopo gli esperimenti fatti dalla Pay TV in passato, che hanno riguardato però un ristretto numero di utenti, il calcio in 4K è finalmente realtà. Nei prossimi giorni, il palinsesto sportivo in 4K di Sky mostrerà anche le qualifiche e il Gran Premio del Belgio, nel circuito di SPA, e Manchester United – Tottenham per il campionato inglese. Curioso il fatto che l'annuncio dell'arrivo del 4K sia stato fatto a una settimana dal debutto di DAZN, il cui lancio è stato seguito da uno strascico di polemiche per la qualità di visione, troppo bassa secondo l'esperienza di molti utenti.