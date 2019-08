Juventus - Napoli a Sky, Milan - Inter a DAZN: dove vedere i big match della Serie A 19/20

Sky e DAZN hanno annunciato la ripartizione dei big match per la Serie A 2019/2020. Come noto, anche per i prossimi due anni sarà necessario il doppio abbonamento per guardare tutte le 10 partite del campionato sportivo italiano. Le due emittenti si divideranno anche gli scontri diretti, vediamo come.

Big match in onda su Sky

2ª giornata: JUVENTUS-NAPOLI - SKY - Sabato 31/08/18 ore 20.45

7ª giornata: INTER-JUVENTUS - SKY - Domenica 6/10/19 ore 20.45

12ª giornata: JUVENTUS-MILAN - SKY - Domenica 10/11/19 ore 20.45

13ª giornata: MILAN-NAPOLI - SKY - Domenica 24/11/19 ore 20.45 oppure Sabato 23/11/19 ore 18.00/15.00

11ª giornata: ROMA-NAPOLI - SKY - Domenica 3/11/19 ore 20.45 oppure Sabato 2/11/19 ore 18.00

15ª giornata: INTER-ROMA - SKY - Domenica 8/12/19 ore 20.45 oppure Sabato 7/12/19 ore 18.00/15.00

18ª giornata: NAPOLI-INTER - SKY - Lunedì 6/1/20 ore 20.45

19ª giornata: ROMA-JUVENTUS - SKY - Domenica 12/1/20 ore 20.45 oppure Sabato 11/1/20 ore 18.00

21ª giornata: NAPOLI-JUVENTUS - SKY - Domenica 26/1/20 ore 20.45 oppure Sabato 25/1/20 ore 18.00

23ª giornata: INTER-MILAN - SKY - Domenica 9/2/20 ore 20.45 oppure Sabato 8/2/20 ore 18.00

26ª giornata: JUVENTUS-INTER - SKY - Domenica 1/3/20 ore 20.45 oppure Sabato 29/2/20 ore 18.00

30ª giornata: NAPOLI-ROMA - SKY - Domenica 5/4/20 ore 20.45 oppure Sabato 4/4/20 ore 18.00

32ª giornata: NAPOLI-MILAN - SKY - Domenica 19/4/20 ore 20.45 oppure Sabato 18/4/20 ore 18.00

34ª giornata: ROMA-INTER - SKY - Domenica 26/4/20 oppure Sabato 25/4/20 ore 18.00/15.00

37ª giornata: INTER-NAPOLI - SKY - Domenica 17/5/20 ore 20.45

38ª giornata: JUVENTUS-ROMA - SKY - Domenica 24/5/20 ore 20.45

Big match trasmessi da DAZN

4ª giornata: MILAN-INTER - DAZN - Sabato 21/9/19 ore 20.45 oppure Domenica 22/9/19 ore 12.30

11ª giornata: TORINO-JUVENTUS - DAZN - Sabato 2/11/19 ore 20.45

15ª giornata: LAZIO-JUVENTUS - DAZN - Sabato 7/12/19 ore 20.45

31ª giornata: MILAN-JUVENTUS - DAZN - Sabato 10/4/20 ore 20.45

Complessivamente, Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite della Serie A, sette su dieci per ogni weekend.

DAZN qualche giorno fa ha presentato l'offerta sportiva per la stagione 19/20, che si è arricchita con l'arrivo dei canali Eurosport.