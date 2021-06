La Juventus sbarca nel mondo crypto: in arrivo gli NFT del club bianconero

Della moda crypto degli NFT abbiamo ampiamente parlato su queste pagine, ed i token a quanto apre sono pronti a farsi strada anche nel mondo del calcio. La Juventus infatti ha da poco annunciato il proprio approdo nel mondo NFT, con una serie di prodotti che verranno messi all'asta.

"È la nuova frontiera del mercato digitale: gli NFT sono contenuti unici, la cui esclusività è certificata grazie a una blockchain che li valida in modo simile a quanto avviene con le transazioni delle criptovalute. Proprio tale validazione li rende ideali per il mondo del collezionismo, un mondo in cui la Juventus è da sempre protagonista, per i memorabili legati alla sua storia ultracentenaria, ma anche grazie ad iniziative più recenti, come le maglie speciali messe in vendita sullo store on line, sempre accolte con grande entusiasmo dai tifosi ed esaurite in poche ore di vendita" osserva il club bianconero in un post pubblicato sul proprio sito web ufficiale, in cui fa il punto su ciò che sarà messo a disposizione dei collezionisti.

Il 27 Giugno, in collaborazione con Adidas, sarà messa all'asta in versione digitale 3D ad altissima risoluzione la maglia Home 2021/2022 che i calciatori sfoggeranno dalla prossima stagione. L'asta si terrà sul sito NFTPro.com, ma tutti i dettagli del caso saranno diffusi solo successivamente.

"Juventus attraversa una nuova frontiera, ma mantiene al contempo la consapevolezza di quanto ogni gesto, ogni attività, possa incidere sul mondo che ci circonda: il problema dell’alto consumo di energia nel mondo blockchain è noto e anche per questo Juventus ha deciso di intraprendere questa nuova sfida con la collaborazione di un’azienda californiana di alto livello ed esperienza, NFT Pro™ by Geer, che tiene in prima considerazione il limitato impatto ambientale nelle scelte tecnologiche su blockchain e utilizza Palm, un nuovo protocollo NFT sostenibile, costruito su Ethereum" osserva la Juventus.