Il JWT ha immortalato uno spettacolare getto stellare bipolare

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha catturato una spettacolare immagine ad alta risoluzione di Herbig-Haro 211 (HH 211), un getto bipolare che viaggia nello spazio interstellare a velocità supersonica.

Gli oggetti di Herbig-Haro sono delle nebulose debolmente luminose che si formano in prossimità delle stelle più giovani. Gli astri in formazione possono infatti espellere dai loro poli dei getti di gas ionizzato che collide con nubi più dense di gas e polveri ad altissima velocità.

Le onde d'urto generate eccitano gli atomi del gas, che si illumina per triboluminescenza (lo stesso fenomeno presente in questo cristallo di quarzo).

H211 si trova a circa 1000 anni luce dalla Terra ed è stato generato dal getto fuoriuscito da una protostella di classe 0, un oggetto destinato a diventare una stella simile al nostro Sole.



Questo piccolo corpo celeste è ancora avvolto dalla nube molecolare da cui si è formato; perciò, se lo osservassimo ad occhio nudo, non lo vedremmo perché oscurato da gas e polveri.

L’immagine che trovate in fondo all'articolo è stata scattata nello spettro del vicino infrarosso. In questa banda, per noi invisibile, la luce riesce a penetrare la nube molecolare, rendendo HH 211 l’oggetto ideale per testare i sensibili strumenti infrarossi del James Webb Telescope.