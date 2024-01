Scovate le tracce di una strana aurora su una nana rossa isolata

Le aurore sono uno degli spettacoli celesti più apprezzati. Eteree, cangianti e capaci di meravigliare anche la mentalità più razionale, questi fenomeni luminosi sono il frutto dell'interazione dei venti solari con il magnetismo terrestre.

A differenza di quanto vorremo, questo fenomeno non è esclusivo della Terra. Durante un'osservazione con il James Webb Telescope, il telescopio spaziale di ultima generazione della Nasa, alcuni astronomi hanno scoperto una strana nana rossa, che emetterebbe la stessa tipologia di radiazione infrarossa.

Questa stella, W1935, più piccola del Sole ma più grande del pianeta Giove, rilascia nel cielo una quantità costante di energia, proveniente dagli strati superiori della sua atmosfera. La radiazione infrarossa che noi captiamo sembra seguire le lunghezze d'onda correlate al metano, un gas molto pesante per una stella fredda come W1935.

Il team ha quindi ipotizzato che l’emissione di metano possa essere dovuta ad alcuni processi che generano le aurore, le stesse identiche manifestazioni che si osservano sul nostro pianeta. Questa non è la prima volta che il JWT scopre qualcosa di nuovo e di straordinario, ma in questo caso gli scienziati hanno dovuto guardare al nostro sistema solare per spiegare quello che sembra accadere su W1935.

Nel nostro pianeta le aurore si creano quando le particelle energetiche trasportate dal vento solare vengono accidentalmente catturate dal campo magnetico terrestre, scontrandosi con le molecole di gas presenti nella nostra atmosfera.

In una stella isolata come W1935, che non dispone di compagne vicine, l’assenza di un vento stellare esterno spiega l’energia extra che è presente nella sua alta atmosfera, ma non permette di capire agli scienziati come questa energia si "trasforma" nelle aurore e nell’emissione di metano. Per risolvere il problema, il team ha ipotizzato che dal punto di vista fisico una nana bruna ricordi moltissimo i pianeti giganti del nostro sistema solare.

Giove e Saturno presentano talvolta delle aurore che non sono scatenate dall'interazione diretta della loro atmosfera con il vento solare. Sono invece altri processi, come le interazioni con le loro lune e complessi fenomeni atmosferici, a spiegare l’emissione di luce. Gli scienziati hanno allora ipotizzato che attorno a W1935 ci sia qualche elemento esterno che fa letteralmente brillare il metano posto sulla superficie della stella.

Questa non è la prima volta che un’aurora viene utilizzata per spiegare il comportamento complesso delle nane brune. In passato gli scienziati hanno dovuto usare questa teoria in diversi altri casi. Tuttavia, W1935 è il primo caso conosciuto in cui una nana bruna emette metano e possiede un'aurora a relative basse temperature, inferiori a 200° C.