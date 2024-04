La Kamehameha di Dragon Ball prende il nome da una figura storica reale

Akira Toriyama con "Dragon Ball" ha dato vita a un'opera che avrebbe segnato indelebilmente il mondo dell'anime, rivoluzionando il genere shonen con una serie di eroi indimenticabili, antagonisti memorabili e trasformazioni mozzafiato. Iconica anche la mitica Kamehameha (l'onda energetica) che prende il nome da una figura storica reale.

La scelta del nome di questo potente attacco non è frutto del caso o di una semplice ricerca di sonorità accattivante, ma nasconde un omaggio a una figura storica di grande rilievo: Kamehameha I, il fondatore e primo sovrano del Regno delle Hawaii (oggi minacciata da... furiosi pollo senza controllo).

Toriyama, mentre cercava il nome perfetto per l'attacco che avrebbe lasciato il segno nella serie, desiderava che includesse il termine "kame", che in giapponese significa "tartaruga", un elemento ricorrente e significativo all'interno dell'opera.

Fu in questo contesto che sua moglie, Nachi Mikami, suggerì di ispirarsi a una figura storica reale per dare un nome indimenticabile alla mossa. La scelta cadde su Kamehameha I, non solo per l'unicità del nome ma anche per la sua facile memorizzazione. Toriyama accolse con entusiasmo il suggerimento, e così nacque il nome dell'attacco che avrebbe conquistato il cuore di milioni di spettatori.

L'onda energetica divenne rapidamente la mossa più celebre di "Dragon Ball" ed è ispirata a una figura storica così lontana dal contesto originale dell'anime, dimostrando come l'arte possa attingere da fonti diverse.

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.