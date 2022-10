Kanye West ha acquistato il controverso social Parler, dopo il ban da Twitter

Del controverso social network Parler abbiamo più volte parlato su queste pagine, soprattutto dopo l’assalto a Capitol Hill, dal momento che è ampiamente utilizzato dai sostenitori di Donald Trump. Ebbene, da oggi la piattaforma ha un nuovo proprietario.

Kanye West, il musicista noto come Ye, ha infatti annunciato l’acquisizione di Parler. Le parti hanno confermato di aver stipulato un accordo che dovrà essere chiuso entro l’anno.

“In un mondo in cui le opinioni conservatrici sono considerate controverse, dobbiamo assicurarci di avere il diritto di esprimerci liberamente”, ha affermato Ye in un comunicato stampa, mentre Parlement Technologies (la società madre di Parler) ha spiegato che questa acquisizione contribuirà a creare un “ecosistema senza censura in cui tutte le voci sono benvenute”.

Il CEO della compagnia, George Farmer, ha spiegato che l’accordo cambierà il mondo e "cambierà il modo in cui il mondo pensa alla libertà di parola. Stiamo compiendo una mossa rivoluzionaria nello spazio dei media e della libertà di parola e gli utenti non dovranno più preoccuparsi di essere censurati. Ancora una volta, Ye dimostra di essere un passo avanti rispetto alla narrativa dei media. Parlement sarà onorato di aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi”.

I dettagli economici dell'accordo non sono ovviamente stati resi noti.